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В Рязанскую область закупят пять станций по непрерывному мониторингу воздуха за 44,8 млн рублей

В Рязанскую область закупят пять измерительных станций по непрерывному мониторингу воздуха за 44,8 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Министерство природопользования Рязанской области выделило 44 млн 799 тысяч 960 рублей. Поставщик должен доставить пять измерительных станций с автоматической системой обработки и сбора данных, в которые входят: газоанализаторы, анализатор пыли, метеорологический и программно-аппаратный комплексы.

Доставить пять измерительных станций по непрерывному мониторингу воздуха должны до 30 июня 2023 года.