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В Рязанской области в автомобиле нашли наркотики

В Михайловском районе полиция нашла в автомобиле партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция на участке дороги «Золотое кольцо» в Михайловском районе задержала машину Chevrolet Aveo, за рулем которого был 34-летний житель Рязани. В салоне нашли шесть свертков, в которых были 108 граммов гашиша и 450 граммов марихуаны.

По предварительной информации, мужчина, работавший курьером для нелегального интернет-магазина по указанию кураторов перевозил наркотики в один из соседних регионов для сбыта. Также запрещенные вещества он распространял в Рязани.

Полицейские обследовали две квартиры. В одной из них закладчик проживал, а во вторую имел доступ. Дополнительно там изъяли 72 грамма марихуаны. Также на улице Стройкова они обнаружили ранее сделанную им закладку с каннабисом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

Проводится расследование.