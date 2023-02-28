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В Рязанской области начали выдавать новую единовременную выплату

В Рязанской области начали выдавать новую выплату. Об этом во вторник, 28 февраля, на заседании правительства сообщила глава минсоцзащиты Наталья Суворова.

Отмечается, что с 26 февраля в регионе вступил в силу закон о единовременной выплате при рождении ребенка независимо от дохода. Выплата составит 20 тысяч рублей для всех семей. Повышенная сумма в 50 тысяч рублей положена при рождении первого ребенка у молодой мамы до 25 лет.

За выплатой необходимо обратиться в течение трех месяцев в МФЦ или отделы соцзащиты. При себе достаточно иметь информацию о кредитном счете.

«Главное условие для получения выплаты — ребенок должен родиться на территории региона», — отметила Суворова.