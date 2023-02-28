В Рязани подписали соглашение с первыми резидентами «Аэрокосмической долины»

Во вторник, 28 февраля, в Рязани в библиотеке имени Горького прошло пленарное заседание, посвященное открытию первого этапа инновационного центра «Аэрокосмическая долина».

Губернатор Павел Малков рассказал, что работа по созданию центра велась на протяжении года правительством России, московским авиаинститутом МАИ и региональными властями. По словам главы региона, на базе центра планируют создать инновационную площадку с научно-исследовательской инфраструктурой. «Аэрокосмическую долину» разместят на четырех площадках в Рязани и в Москве.

«Для нас это — стратегически важный проект, серьезный шаг в научно-технологическом развитии. Это — стартовая площадка для талантливых молодых специалистов, создание новых рабочих мест. На базе центра будут разрабатываться технологии, системы, продукты, пройдет запуск новых образовательных программ, будет вестись разработка перспективных стартапов для новых производств», — сообщил Малков. Всех присутствующих по видеосвязи поприветствовал генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Он отметил, что Рязанский регион богат талантливыми людьми и выразил надежду, что молодежь внесет большой вклад в развитие страны.

«У вас все есть для этого. И развитые промышленные предприятия, и высшие учебные заведения. Если при поддержке государства на одной площадке объединятся молодые специалисты и профессионалы, то внедрение новых технологий пройдет успешно», — продолжил он.

В конце заседания Павел Малков сообщил, что в долине начнут работать 14 первых резидентов. Их представители подписали документы о сотрудничестве. В дальнейшем они займутся разработкой передовых технологий и разработкой новых продукций.

«Рязанская область настроена на серьезную работу. Такой же настрой видим у всех наших партнеров. Я уверен, что результаты будут соответствующие», — заключил губернатор.