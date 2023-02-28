В Рязани на улице Дзержинского задержали двух мигрантов с крупной партией героина

В Рязани на улице Дзержинского задержали двух мигрантов с крупной партией героина. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские получили информацию, что 30-летняя жительница одной из стран Средней Азии и ее 24-летний брат занимаются продажей наркотиков. Родственники поселились в Рязани около месяца назад.

Правоохранители внимательно изучили распорядок дня и маршруты передвижения иностранцев. Их задержали на улице Дзержинского. Мигранты вышли на улицу, чтобы разложить закладки. У них нашли и изъяли 59 свертков героина с общей массой по 107 граммов.

Позже в квартире брата и сестры полицейские обнаружили 300 свертков и один большой контейнер с героином. Всего у них изъяли более 1 килограмма 200 граммов наркотиков, упаковочные материалы и электронные весы.

По предварительной информации, после переезда в Рязань, женщина устроилась в нелегальный интернет-магазин курьером-закладчиком и вовлекла в работу своего младшего брата. Мужчина помогал ей расфасовывать героин, обеспечивал безопасность во время передвижения по городу и делал описание мест закладок.

Пара торговала наркотиками не только для простых потребителей, но и для курьеров, которые приезжали в Рязань из других регионов.

На родственников завели уголовное дело по части 5 статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах»).