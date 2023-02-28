В Новокузнецке в мусорном баке обнаружили труп младенца

Правоохранители не нашли на теле следов насилия. Они установили личность матери погибшей и задержали ее.

В Новокузнецке пенсионер обнаружил в мусорном баке труп новорожденной девочки, завернутый в полиэтиленовый пакет. О происшествии сообщает РИА ФАН .

Правоохранители не нашли на теле следов насилия. Они установили личность матери погибшей и задержали ее.

Выяснилось, что в конце декабря многодетная женщина родила мертвую девочку. Тело ребенка она положила в холодильник. Через пару месяцев женщина завернула труп в пакет и попросила сына отнести его в мусорный контейнер.

По факту смерти младенца возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью своего ребенка.