В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России

В Кремле назвали цели спецоперации приоритетом для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал «уникальный момент, чтобы остановить конфликт на Украине».

Песков отметил, что Россия выполняет определенные цели в военной операции.

«Ну, разумеется, при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима это может решаться и за столом переговоров. Но в данном случае главным является достижение наших целей. Это является нашим приоритетом безусловным», — сказал Песков журналистам.