В Краснодарском крае беспилотники со взырвчаткой атаковали нефтебазу

В Краснодарском крае беспилотники со взырвчаткой атаковали нефтебазу. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, два беспилотника, начиненные взрывчаткой, повредили здание бойлерной рядом с нефтехранилищем в Туапсе. Пострадала система теплоснабжения столовой. После взрыва остались две воронки глубиной около полутора метров.

После атаки на нефтебазе начался пожар. Его ликвидировали через двадцать минут.