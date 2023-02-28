В Киеве допустили исчезновение Украины как государства

В Киеве допустили исчезновение Украины как государства. Об этом сообщил советник офиса президента республики Михаил Подоляк в интервью «Страна.ua».

По его словам, Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года.

«Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать», — сказал Подоляк.

Политик отметил, что украинцы должны быть готовы продолжать боевые действия.