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В Госдуме предложили освободить семьи с детьми-инвалидами от транспортного налога на один автомобиль

В Госдуме предложили освободить семьи с детьми-инвалидами от транспортного налога на один автомобиль. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет RT.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести единую федеральную льготу на транспортный налог для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Он подчеркнул, что для семей с детьми-инвалидами наличие транспорта является важнейшей жизненной потребностью из-за невозможности или неудобства перевозки детей с серьёзными заболеваниями на общественном транспорте.

Депутат отметил, что в некоторых субъектах страны приняли законодательные нормы об освобождении личных автомобилей родителей с детьми-инвалидами от уплаты транспортного налога. В этих регионах данные транспортные средства освобождены от налогообложения при условии, что мощность двигателя не превышает определённый показатель и т. п.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения единой федеральной льготы: освобождения от уплаты транспортного налога на один личный автомобиль в семьях, воспитывающих ребёнка-инвалида, независимо от мощности, года выпуска и иных характеристик транспортного средства», — сказал Федоров.