В ДТП под Орлом погибла 19-летняя девушка

В ДТП под Орлом погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает местная ГИБДД.

Авария произошла 27 февраля около железнодорожного переезда в деревне Тайное. 26-летний водитель на BMW съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадали водитель иномарки и четыре пассажира: 19-летняя девушка, 18-ти и 17-летний молодые люди, а также 26-летний мужчина. Их с травмами госпитализировали. А еще одна 19-летняя девушка скончалась в машине скорой по дороге в больницу.