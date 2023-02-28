В Белгороде сбили три беспилотника со взрывчаткой
По предварительной информации, они летели в сторону электрической подстанции.
В Белгороде сбили три беспилотника со взрывчаткой. Об этом во вторник, 28 февраля, пишет Telegram-канал Mash.
Обломки беспилотников разбили несколько машин и выбили окна домов. Пострадавших нет.
На месте работают спецслужбы.
В сообщении отметили, что беспилотники были с британской пластиковой взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.
По предварительной информации, они летели в сторону электрической подстанции.
Фото: Mash.