Рязанский Профсоюз медицинских работников провел обучение актива первичек

Рязанская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ уделяет серьезное внимание вопросам обучения и повышения квалификации профсоюзных активистов. Об этом сообщили в организации.

Обучение профактива на уровне первичных профсоюзных организаций состоялось сегодня в конференц-зале областного Профобъединения.

Председатели и специалисты профкомов учреждений здравоохранения Рязани и Рязанской области приняли участие в семинаре, посвященном учету мотивированного мнения Профсоюза при принятии локальных актов, а также при увольнении работников. Мероприятие проведено специалистами областного комитета Профсоюза с целью оказания практической помощи профсоюзным кадрам в деятельности по защите интересов членов Профсоюза.

«Учет мотивированного мнения профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов для медицинских работников имеет большое значение, поскольку позволяет не допустить снижения уровня гарантий и компенсаций, предоставляемых работнику в рамках трудовых отношений. Работодатель учитывает его в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, федеральными законами, коллективным договором. Мотивированное мнение первичной профсоюзной организации — одна из основных форм развития социального партнерства. Данная процедура является важным элементом системы профсоюзной защиты трудовых прав и мотивационным фактором сохранения членской базы и привлечения работников в Профсоюз», — добавили в сообщении.