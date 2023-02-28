Рязанские полицейские доставили в больницу женщину с острой сердечной недостаточностью

Рязанские полицейские помогли оперативно доставить в больницу женщину с острой сердечной недостаточностью. Об этом сообщает УМВД.

К инспекторам около поста ДПС в Реткине обратилась обеспокоенная 35-летняя женщина, которая сообщила, что ее пожилой матери стало плохо за рулем. Она почувствовала сильную боль в сердце и начала терять сознание.

Лейтенант Александр Лобанов связался с больнцией и предупредил врачей о скором прибытии пациентки, а другой инспектор — лейтенант Владимир Ласуков помог женщине пересесть в патрульный автомобиль и быстро доставил ее до медучреждения. На месте полицейский передал женщину бригаде врачей.

«Дочь пожилой рязанки поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и пообещала ходатайствовать перед руководством УМВД о поощрении неравнодушных сотрудников полиции», — говорится в сообщении полиции.