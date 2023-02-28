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Рязанская НПК увеличила возможности производства дорожных битумов на 50%

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «НК «Роснефть») увеличила возможности производства дорожных битумов на 50%.

В РНПК отметили, что возможности производства увеличили благодаря модернизации технологии. Специалисты изменили схемы направления гудронов с установок первичной переработки нефти, расширив пропускную способность. Это позволило раздельно направлять тяжелые фракции с установок АВТ-4 и ВТ-4 на установку производства битума.

«За счет подбора технологического режима на установке ВТ-4 получен гудрон, который по своим свойствам полностью соответствовал требованиям ГОСТ 9548–74 на кровельный битум БНК 40/180. Это позволило отказаться от процесса окисления гудрона при производстве кровельного битума. Освободившиеся производственные мощности переведены на производство дорожных марок битумов», — рассказали в РНПК.

Как отметили в компании, производительность установки производства битума Рязанской НПК составляет более 500 тысяч тонн в год. В производственной линейке есть две марки дорожных битумов БНД 60/90 и БНД 70/100, строительный битум БН 90/10 и кровельный битум БНК 40/180. В РНПК добавили, что благодаря дополнительным объемам можно будет полностью закрыть потребность в дорожном битуме в регионе.

«Развитие технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке», — подчеркнули в Рязанской НПК. Рязанская НПК реализует программу «Роснефти» по модернизации производственных мощностей и совершенствует технологические процессы. В последние годы завод освоил выпуск новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — бензины «Евро 6» и Pulsar 100, малосернистое судовое топливо и другие.

В рамках реализации проекта «цифровой завод» РНПК автоматизировала управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на всех основных технологических установках предприятия.

Справка:

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции. Завод вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие материалы.