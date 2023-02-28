РЦК Рязанской области обменялись опытом реализации национального проекта «Производительность труда» с его участниками

РЦК Рязанской области обменялись опытом реализации национального проекта «Производительность труда» с его участниками. Встреча прошла в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда» 14 февраля.

Оценить эффективность инструментов бережливого производства на площадке участника федеральной программы под руководством АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда — АО «Окское» смогли сотрудники Регионального центра компетенций (РЦК) Рязанской области.

Специалистам РЦК представили технологический процесс по сортировке яйца, а также опыт внедрения инструментов бережливого производства. В частности, гости предприятия познакомились с работой инфоцентра, системой адресного хранения, а также инструментами визуализации и стандартизированной работой.

По словам сотрудника РЦК Вячеслава Бозванова, основная цель деловой встречи — знакомство с лучшими практиками нацпроекта и передача полученных знаний на площадки рязанских компаний.

«Обмен опытом — это всегда здорово. У АО «Окское» есть, чему поучиться, — отметил Вячеслав Бозванов. — Работа экспертов Федерального центра компетенций на предприятии впечатляет: заметны проработка инструментов бережливого производства и технологических процессов, а также много интересных решений, которые мы сможем применить и на других производствах региона».

АО «Окское» — с 2019 года участник федеральной программы под руководством АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда». Компания специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы и в настоящее время является самым крупным производителем пищевого куриного яйца в Рязанской области.

Отмечается, что национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.