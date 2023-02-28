Путин призвал выявлять и пресекать «всю мразь», которая пытается расколоть российское общество

Путин призвал выявлять и пресекать «всю мразь», которая пытается расколоть российское общество. Соответствующее заявление президент сделал на заседании коллегии ФСБ.

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество. Использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм. Это всегда применялось в отношении нашей страны. А сейчас попытки, конечно, наиболее активные. Попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — заявил Путин.

Президент отметил, что необходимо укреплять границу с Украиной, работать с беженцами и противостоять давлению, которое оказывается на Россию.