Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений
Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликовали на
Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять президент. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
На прошлой неделе в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ.
22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.