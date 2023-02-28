Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений

Президент Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ опубликовали на официальном портале правовой информации .

Согласно закону, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять президент. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

На прошлой неделе в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ.

22 февраля закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.