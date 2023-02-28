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Пожарным во время тушения пришлось сломать потолок одной из квартир Рязанской области
По одной из версий причиной пожара стала затопленная печь.

В понедельник, 27 февраля, в поселке Совхоз имени Ленина на улице Центральной загорелась квартира в одноэтажном доме. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел в одноэтажном доме на восемь квартир. По одной из версий причиной пожара стала затопленная печь: пламя через трещины в дымоходе перекинулось в пустоты над потолком. Жильцы оперативно отреагировали и вызвали пожарных.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось пробить дыру в потолке, чтобы добраться до очага возгорания на чердаке. Помощь в тушении оказали жильцы дома и пять добровольцев из местной дружины.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются.