Пожарным во время тушения пришлось сломать потолок одной из квартир Рязанской области

По одной из версий причиной пожара стала затопленная печь.

В понедельник, 27 февраля, в поселке Совхоз имени Ленина на улице Центральной загорелась квартира в одноэтажном доме. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пожар произошел в одноэтажном доме на восемь квартир. По одной из версий причиной пожара стала затопленная печь: пламя через трещины в дымоходе перекинулось в пустоты над потолком. Жильцы оперативно отреагировали и вызвали пожарных.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось пробить дыру в потолке, чтобы добраться до очага возгорания на чердаке. Помощь в тушении оказали жильцы дома и пять добровольцев из местной дружины.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара и ущерб устанавливаются.