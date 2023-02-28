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Песков: СВО продолжится до достижения целей

СВО продолжится до достижения поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Политик прокомментировал план по урегулированию ситуации на Украине, который представил Китай.

«Положение дел, которое сейчас есть, прежде всего, конечно, в Киеве, пока не дает нам возможности рассчитывать на то, что появится обстановка для обсуждения нюансов. Поэтому СВО продолжается до достижения цели», — сказал он.

Песков отметил, что любая попытка сформулировать тезисы для выхода на мирные рельсы урегулирования проблемы приветствуется, однако важно учитывать все нюансы.

Ранее Китай представил план разрешения украинского кризиса из 12 пунктов.