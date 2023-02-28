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Песков: Путин не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году

Путин не делал заявлений о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», — заявил Песков.

Политик отметил, что у президента много дел, пока у него нет предвыборных настроений. Однако есть решение о том, что выборы будут.