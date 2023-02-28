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Опубликованы фото с места крушения БПЛА у объекта «Газпрома» в Подмосковье

Опубликованы фото с места крушения БПЛА у объекта «Газпрома» в Подмосковье. Снимки появились в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, под Коломной упал ударный БПЛА UJ-22 Airborne. Отмечается, что такие аппараты делает «Укрджет».

Максимальная дальность полета — 800 километров. Скорость — порядка 130-140 км/час. Минимальная высота полета — 50 метров. Максимум такая машина может поднять порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7″, — добавили в сообщении.

Предположительно, дрон резко потерял высоту, зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал.

Аппарат у объекта «Газпрома» в Подмосковье утром заметили сами сотрудники газовой компрессорной станции «Воскресенск». Они предположили, что БПЛА рухнул еще ночью.

Губернатор Московской области Воробьев сообщил, что жертв и разрушений на земле нет. По его словам, целью мог быть объект гражданской инфраструктуры возле деревни Губастово, который не пострадал.

Сейчас на месте работает группа из специалистов всех ведомств, обстоятельства выясняются.