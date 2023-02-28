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Минобороны: США попытаются провести провокации с психотропными веществами на Украине

США попытаются провести провокации с психотропными веществами Би-Зет на Украине. Такое заявление во вторник, 28 февраля, сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Факты одновременной поставки (на Украину) токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества Би-Зет в ходе конфликта», — сказал Кириллов.

Он отметил, что вещество Би-Зет широко применялось США во время войны во Вьетнаме. По словам военного, соединенные штаты неоднократно применяли боеприпасы, снаряженные химическими рецептурами, в ходе военных конфликтов в Афганистане, Ираке, Сирии.

«Данный химикат вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации, нарушения памяти», — заявил Кириллов.