Минобороны объяснило закрытие воздушного пространства над Петербургом тренировкой ПВО

Воздушное пространство над Петербургом закрывалось из-за учений Минобороны. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщили в министерстве.

Отмечается, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», — говорится в сообщении.