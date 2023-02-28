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Лукашенко: сложилась уникальная ситуация, чтобы завершить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на данный момент сложилась уникальная ситуация, когда можно завершить конфликт на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что на данный момент сложилась уникальная ситуация, когда можно завершить конфликт на Украине. Об этом политик заявил в интервью китайским СМИ, которое транслировал телеканал «Белорусь 1».

«Сейчас сложилась уникальная ситуация — я это вижу и интуитивно чувствую. Уникальная ситуация, когда можно положить конец этому конфликту», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что важно воспользоваться этой ситуацией, потому что другой может и не быть.