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Компания «Риваль» поделилась опытом внедрения бережливых технологий с представителями региональных предприятий

Представители предприятий-участников регионального проекта по повышению производительности труда ООО «КухниСпаркс», ООО «Гранат» и ИП Казарина с целью обмена опытом посетили производство компании ООО «Риваль», которая внедряет бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда». Гостям предприятия презентовали работу столярного и швейного производств, примеры применения бережливых инструментов.

По словам эксперта РЦК Виктора Михеева-Даниловцева, организация подобных встреч — это возможность показать, каких результатов достигают участники проектов по повышению производительности.

«Посещение модельных предприятий особенно полезно новичкам, которые находятся на пути к изменениям. Такие примеры вдохновляют на новые достижения, помогают преодолеть сложности», — считает Виктор.

ООО «Риваль» производит мягкую мебель, кровати на металлокаркасах и линейку матрасов. Компания присоединилась к реализации мероприятий нацпроекта в 2019 году. Нацпроект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда не менее чем на 5% на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.