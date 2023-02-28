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«Капитал — Строитель жилья» провел благотворительную программу по поддержке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

В феврале «Капитал — Строитель жилья» провел благотворительную программу по поддержке поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», который помогает семьям по всей России заниматься поиском пропавших без вести. Об этом сообщили в компании.

«Любой поиск начинается с его организации и прикладывая взаимные усилия мы увеличиваем шансы увидеть заветное свидетельство „Найден. Жив.“ Деятельность, совершаемая участниками отряда не может быть обделена вниманием и любая помощь может стать толчком к достижению непростой цели добровольцев», — рассказали в «Капитале».

Компания запросила перечень необходимого поискового инструментария, который на данный момент находится в дефиците и приобрели: принтер, чернила и фонари. В «Капитале» отметили, что техническое оснащение дает возможность быстрее приступить к поискам и возвращать людей домой.

Представители отряда поблагодарили за поддержку их социально-значимых инициатив.

«Многие сотрудники „Капитал — Строитель жилья“ уже состоят в рядах „Лиза Алерт“, также есть те, кто заинтересовался предложением отряда пройти обучение по профилактике пропаж и хотели бы стать частью большого дела. Мы благодарим за возможность взаимодействия добровольческий отряд „Лиза Алерт“ и стремимся к дальнейшему плодотворному сотрудничеству!» — добавили в сообщении.