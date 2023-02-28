Дочь убитого год назад таксиста в Рязанской области заявила о затягивании дела отца

Дочь убитого в декабре 2021 года в Чучковском районе таксиста высказала опасение, что дело ее отца затягивают, хотя подозреваемый задержан.

Женщину расстроило то, что 30 декабря 2022 года прокурор Чучковского района вернул уголовное дело для дополнительного расследования. Следователи это решение оспорили, но зампрокурора области их просьбу не удовлетворил.

Сейчас дочь убитого таксиста боится, что обвиняемому в убийстве односельчанину заменят статью со 105 УК РФ («Убийство») на 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Она считает, что все доказательства вины задержанного собраны.

«Мой брат, он в этом уголовном деле считается пострадавшим, написал жалобу на решение прокурора Чучковского района и зампрокурора Рязанской области. Так как они ответили нам, что не хватает оснований для передачи дела в суд. Хотя все факты указывают на виновность односельчанина, который завидовал нашему отцу», — отметила женщина.

Сын убитого таксиста написал жалобу генпрокурору России Игорю Краснову и попросил отменить решения прокурора Чучковского района и зампрокурора Рязанской области. А также подчеркнул, что обвиняемый в убийстве после помещения под стражу переписал и продал все свое имущество дочери (квартиру, земельный участок, две машины).

«Односельчанин поступил недобросовестно, так как переписал и продал все свое имущество после предъявления ему обвинения в убийстве, заведомо зная об обязанности возместить вред потерпевшим, а также продал машины по цене ниже рыночной», — говорится в жалобе мужчины.

Редакции РЗН. инфо в прокуратуре Рязанской области ответили, что уголовное дело вернули следователю для устранения недостатков и проведения дополнительного следствия из-за «нарушений норм материального и процессуального права». Также в ведомстве сообщили, что менять статью для обвиняемого со 105 УК РФ («Убийство») на 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») не собираются.

Напомним, 10 декабря 2021 года в Чучковском районе убили пожилого мужчину, который подрабатывал таксистом. Тело мужчины пытались сжечь в покрышках. Труп был найден в 800 метрах от въезда в Чучково со стороны села Остро-Пластиково на территории несанкционированной свалки. Спустя полгода 60-летнего односельчанина задержали и предъявили обвинение. В декабре 2022 года уголовное дело было передано в прокуратуру.