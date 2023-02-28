Baza: в Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство из-за неопознанного объекта в воздухе

В Санкт-Петербурге закрыли воздушное пространство из-за неопознанного объекта в воздухе. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

В небе над городом ввели план «Ковер», который вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район. По информации издания, в небо над городом подняли истребители.

Аэропорт Пулково не принимает самолеты, они возвращаются назад, воздушное пространство закрыли до 13 часов.