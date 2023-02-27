Во вторник в Рязанской области ожидается сильный ветер
Ветер западный, 6-11 метров в секунду, днём местами порывы до 17 метров в секунду.
Во вторник в Рязанской области ожидается сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального УМЧС.
Будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет небольшой снег.
Температура по области ночью составит -12, -7 градусов. Днем столбики термометра покажут -5, 0 градусов.
Ветер западный, 6-11 метров в секунду, днём местами порывы до 17 метров в секунду.
На дорогах гололедица.