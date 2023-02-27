В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждение, погиб ребенок
Авария произошла в понедельник, 27 февраля, в 07:00 в Камышинском районе.
В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждение, погиб ребенок. Об этом
Авария произошла в понедельник, 27 февраля, в 07:00 в Камышинском районе. На 499 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» Hyundai Elantra, за рулем которой находился 43-летний водитель, врезалась в дорожное ограждение и перевернулась.
В аварии погибла семилетняя пассажирка. Еще двоих пассажиров, среди которых пятилетний мальчик, доставили в больницу.