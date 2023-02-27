В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждение, погиб ребенок

Авария произошла в понедельник, 27 февраля, в 07:00 в Камышинском районе.

В Волгоградской области иномарка врезалась в дорожное ограждение, погиб ребенок. Об этом пишет издание «Волгоградская правда» со ссылкой на пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в понедельник, 27 февраля, в 07:00 в Камышинском районе. На 499 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» Hyundai Elantra, за рулем которой находился 43-летний водитель, врезалась в дорожное ограждение и перевернулась.

В аварии погибла семилетняя пассажирка. Еще двоих пассажиров, среди которых пятилетний мальчик, доставили в больницу.