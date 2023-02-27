В Рязанском агротехнологическом университете обсудили инновационные решения для АПК

Формат конференции позволил объединить более 150 участников. Для участия в пленарном заседании было заявлено 15 докладов, посвященных актуальным вопросам современной науки. Затем работа конференции продолжилась по четырем секциям.

В феврале 2023 года на инженерном и автодорожном факультетах Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева в рамках Дня российской науки прошла всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные решения для АПК», главная цель которой — обмен передовым опытом и знаниями по направлениям работы конференции.

Формат конференции позволил объединить более 150 участников. Это студенты, аспиранты, молодые ученые и научно-педагогические работники вузов и НИИ Рязани, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Курска, Коломны, Кинеля, Белгорода.

Конференцию открыл проректор по научной работе, доктор технических наук Георгий Рембалович. В приветственном слове он отметил, что конференция формирует поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества, подчеркнул ее важность, востребованность и традиционно высокий интерес научного сообщества к данному мероприятию.

Для участия в пленарном заседании было заявлено 15 докладов, посвященных актуальным вопросам современной науки. Затем работа конференции продолжилась по четырем секциям, на которых обсудили проблемы инженерно-технического обеспечения предприятий АПК, совершенствования конструкций и технической эксплуатации сельскохозяйственной и транспортной техники, а также вопросы внедрения цифровых технологий в АПК.

Все участники конференции проявили живой интерес к рассматриваемым проблемам, высказывали свое мнение, предлагали пути их решения и были определены точки взаимодействия для дальнейших совместных исследований.