В Рязанской области восстановили движение второго остановленного поезда
Отклонение от графика составило 5 часов 33 минуты.
В Рязанской области восстановили движение второго остановленного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.
Пассажирский поезд № 125 «Новороссийск — Москва» продолжил движение со станции Кораблино в 21:02 после того, как правоохранительные органы провели в нем необходимые мероприятия.
Отклонение от графика составило 5 часов 33 минуты.
В пресс-службе МЖД сообщили, что примут меры для сокращения времени опоздания поезда.
Напомним, на станциях Кораблино и Денежниково остановили два пассажирских поезда, которые следовали по маршруту «Новороссийск — Москва».
Со станции Денежниково поезд отправился в 17:15.