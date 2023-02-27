В Рязанской области восстановили движение второго остановленного поезда

Отклонение от графика составило 5 часов 33 минуты.

В Рязанской области восстановили движение второго остановленного поезда. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Пассажирский поезд № 125 «Новороссийск — Москва» продолжил движение со станции Кораблино в 21:02 после того, как правоохранительные органы провели в нем необходимые мероприятия.

Отклонение от графика составило 5 часов 33 минуты.

В пресс-службе МЖД сообщили, что примут меры для сокращения времени опоздания поезда.

Напомним, на станциях Кораблино и Денежниково остановили два пассажирских поезда, которые следовали по маршруту «Новороссийск — Москва».

Со станции Денежниково поезд отправился в 17:15.