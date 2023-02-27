В Рязанской области в 2022 году нашли 210 фальшивых банкнот

Больше всего поддельных купюр обнаружили номиналом в 5 000 рублей.

В Рязанской области в 2022 году нашли 210 фальшивых банкнот. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Специалисты нашли 100 поддельных купюр номиналом 5 000 рублей, 74 купюры номиналом 2 000 рублей, 31 купюру номиналом в 1 000 рублей, три пятисотрублевые купюры, одну сторублевую и одну пятидесятирублевую. Также среди подделок были четыре монеты — по две номиналом десять и пять рублей.

В прошедшем году регионе нашли также три поддельных купюры иностранных государств — две банкноты номиналом 100 долларов США и одну — 100 евро.

«Важно внимательно относиться к тем банкнотам, которые попадают вам в руки. При подозрениях, что купюра фальшивая, можно обратиться в любой коммерческий банк для проведения бесплатной экспертизы», — напомнила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Ольга Егорова.

Отмечается, что в целом количество поддельных банкнот снизилось на 35%.