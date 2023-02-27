В Рязанской области пройдут учения МЧС

Во вторник, 28 февраля, в Рязанской области пройдет плановая тренировка регионального ГУ МЧС. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Отмечается, что силы и средства ГУ МЧС пройдут плановую тренировку по ликвидации последствий условного происшествия. В рамках тренировки будут отработаны сбор, выезд аэромобильной группировки и подвижного пункта главного управления.

«Учение проводятся с целью совершенствования практических навыков, проверки надежности систем управления, связи и оповещения, а так же достижения слаженности в работе при функционировании системы РСЧС», — отметили в сообщении.