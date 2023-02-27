В Рязанской области остановили пьяного водителя

В Рязанской области остановили пьяного водителя. Об этом пишет ИД «Пресса».

Ночью в воскресенье, 26 февраля, в деревне Ольховка Александро-Невского района сотрудники ДПС остановили автомобиль LADA, за рулем которого был 24-летний житель поселка Каширин. В ходе общения полицейские предположили, что водитель пьян.

Мужчина согласился пройти освидетельствование, алкотестер показал 0,555 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 12.8 части 1 КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.