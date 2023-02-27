В Рязани прошел пикет против застройки возле Комсомольского парка

На пикет пришло около ста человек.

В воскресенье, 26 февраля, в Рязани прошел согласованный пикет против застройки высотками территории возле Комсомольского парка. Об этом сообщил «Вид сбоку».

Пикет организовали местные жители. Он прошел в парке, рядом со стройплощадкой.

Участники протеста говорили о том, что прокуратура Советского района внесла представление в адрес главы администрации города Елены Сорокиной. В нем содержится формулировка о том, что мэрией Рязани допущены грубые нарушения законодательства. Поэтому выданное разрешение на строительство двух высоток возле парка подлежит незамедлительной отмене. Представление прокуратуры так и не было исполнено, разрешение на строительство не отменено. Но, как отметили жители, работы на стройплощадке пока прекратились.

В сообщении отметили, что на пикет пришло около ста человек.

Фото: «Вид сбоку».