В Рязани осудили 19-летнюю наркозакладчицу

В октябре 2021 года жительница Рязани, которой на тот момент было 17 лет, вступила в преступную группу, занимающуюся распространением наркотиков.

В Рязани осудили 19-летнюю наркозакладчицу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В октябре 2021 года жительница Рязани, которой на тот момент было 17 лет, вступила в преступную группу, занимающуюся распространением наркотиков. От неустановленных лиц она получила информацию о месте расположения тайника с партией наркотического вещества. Часть наркотиков она поместила в тайник-закладку, а часть оставила у себя для дальнейшего сбыта. После этого ее задержали сотрудники полиции.

Против рязанки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункта г части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»).

Суд назначил ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.