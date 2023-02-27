В Рязани из-за ремонта дороги на улице Гагарина изменится схема движения транспорта

В Рязани из-за ремонта дороги на улице Гагарина изменится схема движения транспорта .Об этом сообщила горадминистрация.

Так, троллейбусы маршрута № 5 от остановки «улица Строителей» проследуют по улицам: Островского, Чкалова, Вокзальной, Ленина, Есенина, Спортивной, Гагарина, Первомайскому проспекту до остановки «Памятник Федору Полетаеву», далее в обратном направлении.

Ограничение будет действовать с 27 февраля до окончания ремонтных работ.

Ранее стало известно, что в Горроще около ТЦ «Полетаевский» из-за ремонта ограничили движение транспорта.