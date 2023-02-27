В Рязани на улице Высоковольтной закрыли наркопритон
В Рязани на улице Высоковольтной закрыли наркопритон. Об этом в понедельник, 27 февраля,
Полицейские выяснили, что в квартире 25-летнего жителя города собираются компании молодых людей.
В результате проверки, стало известно, что в жилище организован наркопритон. Гости и хозяин собираются там для употребления синтетических наркотиков.
В квартире нашли и изъяли предметы, используемые для потребления наркотиков с остаточными следами веществ.
Деятельность наркопритона пресекли. Хозяин квартиры задержан.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»).