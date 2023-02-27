В Рязани на Лыбедском бульваре проводили Масленицу

Народные гуляния организовала администрация города совместно с Прио-Внешторгбанком, который уже много лет выступает генеральным партнером при проведении этого праздника

В субботу, 25 февраля, в Рязани на территории улицы Почтовой и Лыбедского бульвара прошел праздник «Душа моя — Масленица». Проводить зиму собралось несколько тысяч человек. Народные гуляния организовала администрация города совместно с Прио-Внешторгбанком, который уже много лет выступает генеральным партнером при проведении этого праздника.

Начался праздник на Почтовой с песен и танцев фольклорных коллективов. Организаторы праздника заранее объявили о «красовании» и пригласили женщин прийти на гуляния в ярких платках. Нарядным гостьям они вручили на память масленичные куклы, выполненные вручную.

Также для всех желающих рязанцев провели экскурсию в новом музее «Пахнет хлебом», где рассказали о выращивании зерна и изготовлении мучных изделий.

На Лыбедском бульваре отдыхающие могли поучаствовать в конкурсах и пройти квесты. Популярным местом стала кулинарная площадка, где известные рязанцы пекли блины. Участникам предложили напечь как можно больше, чтобы установить городской масленичный рекорд.

За дело взялись певица Элла Хрусталева, актер театра на Соборной Дмитрий Немочин, российский художник и скульптор Раиса Лысенина и другие. А пока они пекли блинчики, делились с ведущим своими историями о Масленице. В конце праздника ведущий подсчитал, что общая стопка блинов вышла высотой в 86 сантиметров.

Поздравляя рязанцев со сцены, председатель правления Прио-Внешторбанка Роман Ганишин напомнил, что банк поддерживает общегородской праздник Масленицы в Рязани на протяжении многих лет.

«Рад, что мы имеем возможность продолжить эту традицию. В этот раз мы проводим конкурсы, квесты, в которых можно поучаствовать с помощью цифровых носителей и получить призы. Масленица — светлый и семейный праздник; надежда на скорую весну, хорошую погоду и богатый урожай. Хочу пожелать всем благополучия, здоровья, уюта в семье и хорошего настроения», — подчеркнул Роман Ганишин.

Участники квеста искали информационные столбы с QR-кодами, сканировали их и отвечали на онлайн-вопросы, связанные с Масленицей. Они рассказали, что узнали много нового про праздник, пока искали ответы. Победителям и призёрам квеста, помимо знаний, достались ещё и замечательные призы от Прио-Внешторгбанка, кафе-кондитерской «КруасАнна», студии «Океан творчества» Юлии Красавиной и агентства праздников «Каравай».

Чучело зимы на этот раз сжигать не стали, но и без символического огня не обошлось — пиротехники зажгли надпись «Масленица» и запустили «шутих» у концертной площадки.