В Рязани мужчина убил собутыльницу и спрятал тело в подполе

Компания из четырех человек распивала спиртные напитки в одном из домов поселка Канищево. Во время застолья у 41-летнего ранее судимого мужчины произошел конфликт с женщиной: она оскорбила его в нецензурной форме.

В Рязани мужчина убил собутыльницу и спрятал тело в подполе. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на следователя по особо важным делам Московского МСО регионального следкома Евгения Брызгалина.

Инцидент произошел в апреле 2022 года. Компания из четырех человек распивала спиртные напитки в одном из домов поселка Канищево. Во время застолья у 41-летнего ранее судимого мужчины произошел конфликт с женщиной: она оскорбила его в нецензурной форме. После этого мужчина взял нож и ударил потерпевшую в грудь.

От полученных травм женщина умерла на месте, а мужчина вместе с собутыльником спрятал ее тело в подпол дома.

Родственники женщины заявили о ее пропаже. Труп убитой нашли в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Следователи доказали вину обоих мужчин: одного в совершении убийства, второго — в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Уголовное дело направили в суд.