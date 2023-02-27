В оптиках «Ригла» объявили скидку в 30 процентов на оправы и солнцезащитные очки

В преддверии 8 Марта оптики «Ригла» объявили скидку 30% на весь ассортимент оправ и солнцезащитных очков.

В преддверии 8 Марта оптики «Ригла» объявили скидку 30% на весь ассортимент оправ и солнцезащитных очков.

«Правильно подобранные очки являются незаменимым помощником в обычной жизни и прекрасным аксессуаром для тех, кто любит выглядеть стильно и эффектно. Подбор очков, конечно, стоит доверить профессионалам. Наши консультанты помогут разобраться в широком ассортименте и подобрать оправу с учетом именно Ваших особенностей и пожеланий» — отметили представители оптики «Ригла».

Адреса оптик «Ригла»:

Рязань

площадь Свободы, дом № 2, телефон: 21-72-82;

улица Циолковского, дом № 1/7, телефон: 27-50-33;

ТЦ «Соната», Первомайский проспект, дом № 32-а, телефон: 30-75-74;

улица Интернациональная, дом № 11, телефон: 21-31-32;

ТЦ «Лайм», Народный бульвар, дом № 4, телефон: 35-92-85;

улица Новоселов, дом № 5, телефон: 14-17-11;

улица Новоселов, дом № 33-г, телефон: 30-19-50;

ТРК «Круиз», Солотчинское шоссе, дом № 11, телефон: 46-40-03.

Шилово

улица Советская, дом № 15-б, телефон: 8 (49136) 2-18-31.