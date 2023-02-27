В Москве школьница сообщила, что дети готовят массовый суицид

Московские силовики проверяют информацию о том, что школьники готовят массовый суицид. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

11-летняя девочка на приеме у специалиста центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой рассказала, что в ее школе в Бибирево дети несколько дней обсуждают массовый суицид. По ее словам, они обсуждали это на переменах и в переписках в чатах.

Отмечается, что неделю назад в Москве две девочки-подростка вместе совершили самоубийство. Знакомые детей предположили, что школьницы стали жертвами челленджа, где пропагандируют совместные суициды.