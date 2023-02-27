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«В каждом абзаце нет факта». Защиту экс-мэра Карабасова смутила речь прокурора

В понедельник, 27 февраля, в рязанском областном суде продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу экс-мэра Сергея Карабасова. На заседании присутствовал корреспондент РЗН.инфо.

После завершения прений сторон, судебная коллегия заслушала реплики Сергея Карабасова, Михаила Пузанова, Игоря Ковалева и их защитников. Подсудимые посчитали, что все доводы защиты остались без должного рассмотрения.

Вместе с юристами они пришли к мнению, что в словах прокурора есть противоречие в каждом «зачитываемом абзаце».Игорь Ковалев отметил, что приговор «изобилует предположениями и вольностями».

Начальник управления энергетики и ЖКХ мэрии добавил, что в большей части обвинительная сторона не опиралась на законодательные нормы. Михаил Пузанов подчеркнул, что в речи прокурора он «ни одного факта не услышал», в то время как осужденные и защитники приводили доказательства, указывали на противоречия, ссылались на страницы дела и названия документов.

«Сколько бы мы ни выступали, ни говорили, что такой способ как конкурентно-закупочная цена не существует, это не было услышано, повторяется одно и тоже… Приговор должен содержать оценку всех доказательств, в нем должно быть указано, почему одни принимаются, а другие не подлежат рассмотрению. Приговор должен быть изменен, а подсудимые оправданы», — заявили адвокаты.

Прокурор сообщил, что настаивает на законности приговора. Он отметил, что все действия осужденных подробно изложены в описательной части судом первой инстанции. А выступления защитников и осужденных с доказательствами на заседаниях не опровергают и не подтверждают выводы суда.

Судебная коллегия поинтересовалась, готовы ли фигуранты дела выступить с последним словом. Все подтвердили свою готовность.

Но в итоге суд решил перенести заседание на 10 марта.