В Госдуме предложили ввести сертификаты для новорожденных

Новый вид государственной помощи хотят ввести для семей, чей доход ниже региональных прожиточных минимумов. Стоимость сертификата может составлять около 30 тысяч рублей.

В Госдуме предложили ввести сертификаты для новорожденных. Законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР, пишет газета « Известия ».

Новый вид государственной помощи хотят ввести для семей, чей доход ниже региональных прожиточных минимумов. Получить его смогут только российские семьи, которые постоянно проживают на территории страны, а выдавать — региональные власти. Стоимость сертификата может составлять около 30 тысяч рублей. Его можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка.

По мнению авторов инициативы, единовременного пособия, которое в 2023 году составляет 22 909 рублей, недостаточно, чтобы купить необходимое для новорожденного. При этом сообщается, что, к примеру, в Москве семьи получают подарочный набор «Наше сокровище» или же взамен него им предоставляют 20 тысяч рублей. У жителей других более бедных регионах это вызывает у людей чувство социальной несправедливости, подчеркнули депутаты.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что на такую меру поддержки должны рассчитывать все российские семьи, а не только малообеспеченные. По ее словам, этот законопроект особенно важен при нынешней неблагоприятной демографической ситуации, которая с каждым годом продолжает ухудшаться.