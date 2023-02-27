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В Госдуме предложили ввести сертификаты для новорожденных
Новый вид государственной помощи хотят ввести для семей, чей доход ниже региональных прожиточных минимумов. Стоимость сертификата может составлять около 30 тысяч рублей.

В Госдуме предложили ввести сертификаты для новорожденных. Законопроект подготовили депутаты фракции ЛДПР, пишет газета «Известия».

Новый вид государственной помощи хотят ввести для семей, чей доход ниже региональных прожиточных минимумов. Получить его смогут только российские семьи, которые постоянно проживают на территории страны, а выдавать — региональные власти. Стоимость сертификата может составлять около 30 тысяч рублей. Его можно будет потратить на товары первой необходимости для ребенка.

По мнению авторов инициативы, единовременного пособия, которое в 2023 году составляет 22 909 рублей, недостаточно, чтобы купить необходимое для новорожденного. При этом сообщается, что, к примеру, в Москве семьи получают подарочный набор «Наше сокровище» или же взамен него им предоставляют 20 тысяч рублей. У жителей других более бедных регионах это вызывает у людей чувство социальной несправедливости, подчеркнули депутаты.

Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина считает, что на такую меру поддержки должны рассчитывать все российские семьи, а не только малообеспеченные. По ее словам, этот законопроект особенно важен при нынешней неблагоприятной демографической ситуации, которая с каждым годом продолжает ухудшаться.