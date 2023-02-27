В Горроще около ТЦ «Полетаевский» из-за ремонта ограничили движение транспорта

В Горроще около ТЦ «Полетаевский» из-за ремонта ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В понедельник, 27 февраля, с 11:00 на улице Гагарина в сторону улицы Черновицкой ограничили движение транспорта по одной полосе из-за ремонта на водопроводе.

Ограничение движения снимут по окончании ремонтных работ. Место работ огородили и установили предупреждающие знаки. Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Горроще и других районах отключили холодную воду.