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В Горроще около ТЦ «Полетаевский» из-за ремонта ограничили движение транспорта

В Горроще около ТЦ «Полетаевский» из-за ремонта ограничили движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В понедельник, 27 февраля, с 11:00 на улице Гагарина в сторону улицы Черновицкой ограничили движение транспорта по одной полосе из-за ремонта на водопроводе.

Ограничение движения снимут по окончании ремонтных работ. Место работ огородили и установили предупреждающие знаки. Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Горроще и других районах отключили холодную воду.