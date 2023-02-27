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В Европе задумались о решении конфликта на Украине до конца года
За диалог к Москвой Киеву предложат оборонный пакт, предоставляющий Украине больший доступ к западной военной технике и гарантии безопасности.

В Европе задумались о решении конфликта на Украине до конца года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Берлин, Париж и Лондон «намерены убедить Киев пойти на диалог с Москвой уже в 2023 году». Взамен Киеву предложат оборонный пакт, предоставляющий Украине больший доступ к западной военной технике и гарантии безопасности. Инициативу предложил британский премьер Риши Сунак. Предполагается, что детали соглашения обсудят на ежегодной встрече НАТО в июле.

Вместе с этим, в западных страха уверены, что в ближайшие месяца Украина способна провести успешное наступление, что улучшит ее переговорные позиции, но это все же не позволит Киеву добиться цели в переговорах — возращения к границам 1991 года.