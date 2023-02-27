В ДНР заявили, что российские военные ведут бои почти в центре Артемовска

Речь идет о передовых отрядах ЧВК «Вагнер».

В ДНР заявили, что российские военные ведут бои почти в центре Артемовска. Об этом РИА Новости рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По словам Кимаковского, речь идет о передовых отрядах ЧВК «Вагнер».

Вместе с тем он уточнил, что говорить об оперативном окружении города пока рано. Под огневым контролем находятся все дороги, кроме пути «Часов Яр — Артемовск». Также ВСУ прокладывают полевые дороги, «стараются цепляться за город», добавил советник.

В субботу, 25 февраля, Комвзвода группы «Вагнер» сообщал, что до центра Артемовска осталось 1 740 метров.