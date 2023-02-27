Умер политолог и журналист Глеб Павловский
Павловский умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни.
Умер политолог и журналист Глеб Павловский. Об этом пишет
Павловский умер в возрасте 71 года после продолжительной болезни.
Дата прощания и место захоронения неизвестны.
Справка
Павловский с 1995 года был основателем и директором «Фонда эффективной политики». С 1997 года — главный редактор «Русского журнала». Был одним из руководителей избирательных кампаний президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина в 1996 и 2000 годах.
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